男教師邀14歲女童到家　涉迫摸下體教手淫：「巨腸畀你溶化咗」

已婚中學男教師於8年前被指染指所教的14歲女學生，乘妻兒不在家時相約女生到家中溫習，期間涉嫌捉着女生的手，放在其陽具上「教導」手淫，又摸女生胸部且指插女生。涉案男教師今(11日)於區院否認非禮等罪受審，控方指教師與女生之間有多項訊息來往，包括教師試探要求女生成為情婦，又向女生多次發送飛機圖案，且指「唔係個個有得食㗎，非常珍貴」、「上次條巨腸畀你溶化咗」，當中更有「評論」女生「技術麻麻」，但他「已經好爽」。

37歲被告C.C.H.，否認一項向16歲以下兒童作出猥褻行為，及一項非禮罪，指他於2013年11月29日，在其居所向未滿16歲的X作出猥褻行為，另於2015年3月某日，非禮15歲的X。辯方反對把控方所截取的Facebook及WhatsApp訊息呈堂，並爭議內容包括日期等真實性。

控方開案陳詞指，案發時X年僅14至15歲，而被告則曾任X的數學老師及班主任。X於2013年與被告成為Facebook好友，2人透過Facebook及WhatsApp私訊聯絡。同年11月，被告透過WhatsApp發訊試探要求X成為他的情婦，兩人並展開超越師生的關係，被告不時以車接送X。

被告後發訊要求X幫忙做一事及發送飛機圖案，並邀請X到他家溫習，又指X「最不幸是鍾意了他」、問X底線及是否「不介意與他做」等。同年11月29日，X應邀到被告家中，期間被告帶X到睡房，親吻X且摸X腰及胸部，被告又脫下褲子，把X的手放到自己陰莖上，教導X手淫，且指插X陰部。

在該次事件後，被告與X維持訊息來往，被告曾發訊問X「幾時同我含」、「任我擺布」及發送飛機圖案，又問X是否「掛住條腸仔」，又自己「突然想曳 」、「我專長用手」。被告亦於訊息中指有需要其妻會替他「解決」，又指「有時慣咗就變得麻麻哋」，「但講真，雖然嗰次同你玩得唔投人，你技術亦麻麻，但其實已經好爽」，又問X如再有機會教她，「會唔會開心到獻身先」等。

至2015年3月，被告載X到其家，突然爬上X身上及用腿夾住X，X推開被告說「唔好」。被告後卻帶X入房，吻及摸X，再指插X陰道，X感痛楚並稱要練習而離去，X事後曾哭泣。被告及後再發訊予X，稱「上次條巨腸畀你溶化咗」、「咁我隻(飛機圖案)點算」等。X於2019年假扮父親，透過Facebook發訊質問被告向X所作的行為，後到警署報案。被告被捕後在錄影會面中，承認知道X的年齡、兩人對話有超越師生之間的界線及曖昧，並承認有吻X及一些親密接觸。

案件編號：DCCC 306/2021