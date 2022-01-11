政府揼水為各界救亡　旅遊業倡每人派1萬元

本港受第5波疫情影響，政府收緊防疫措施，令各界叫苦，港府今日(11日)宣布將啟動第5輪「防疫抗疫基金」，支援「從未復甦」的旅遊業與其他受影響行業。旅遊業界表示歡迎，期望政府向從業員發放每人1萬港元，每間旅行社按從業員人數，發放最少每間10萬港元資助。據了解，政府會沿用早前「防疫抗疫基金」做法發放津貼，料會在農曆新年前，即本月底發放。

因應疫情肆虐，政府上周公布暫停公海遊與本地遊兩周。香港旅行社東主協會會長葉慶寧指，旅行社是疫情爆發以來最慘行業，因一直未能通關，旅遊業冰封多時，故今次第5輪防疫基金的資助對旅行社東主和僱員非常重要。葉指資助是為旅遊業挽留人才，建議政府向旅行社員工發放1萬港元，而每間持牌旅行社，如員工人數少於20人，則獲發10萬港元，20人以上200萬港元。

香港旅行社協會主席胡景豪則指，現時公海遊與本地遊只是維持旅行社營運，但上周被政府急停兩周，連基本運作亦難維持，故政府未來會發放津貼無疑是大派定心丸，期望政府今次的津貼不會比上次的少，惟他指派錢亦同時代表通關之路遙遙無期。

政府在第3輪「防疫抗疫基金」下推出「旅遊業支援計劃」，向旅行代理商及其職員發放一次過的津貼，向每間持牌旅行代理商提供現金津貼，以每名旅行代理商職員5,000港元津貼為計算基準。未有僱用任何職員的旅行代理商亦會獲得一次過5,000港元津貼，及向每名旅行代理商職員發放一次過1.5萬元津貼。