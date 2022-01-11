旅遊業零售業冰封　議員促政府加大支援金額　派發消費券

政府今早(11日)宣布，將推出新一輪防疫抗疫基金，多位議員促政府對受影響業界作出針對性支援，以及盡快制訂細節。

旅遊界議員姚柏良指，政府仍未聯絡他，但稍後與商務及經濟發展局有網上會議，屆時會向局長邱騰華反映意見。他指，政府上次對旅遊界作出支援是在上年中，涉及金額約3.7億港元，但今次金額應該加大；業界仍處於冰封狀態，對本年內重新開放外地遊不容樂觀，但業界需要保住人才，促政府設臨時職位，優先讓業界申請，同時增加現金補貼。

批發及零售界議員邵家輝指，他正與政府密切溝通，稱倘若第五輪防疫抗疫基金與早前措施相約，即按商舖大小補貼相對金額，對小型、微型企業或許有幫助，但對中型企業的幫助則是杯水車薪。他舉例指，不少大型美容院有多位僱員，政府補貼卻僅得10萬港元，用作交租後已所餘無幾，未能惠及員工。

他建議政府在是次防疫抗疫基金中，主要支援被勒令停業的處所，協助處理其租金及人工費用。其次政府應注意其他受防疫措施影響的行業，稱「停晚市堂食，夜晚邊度有人出街買嘢」，實際上不少企業及供應商亦受牽連，促政府再次向市民派發介乎5,000港元至10,000港元的電子消費券，助業界渡過難關。

立法會財務委員會主席陳健波則表示，倘若政府就第五輪防疫抗疫基金需要財委會撥款，他隨時做好準備立即開會。他舉例指曾政府曾試過晚上才通知財委會開會，第二日早上就召開會議的情況，所以不用擔心，反而促政府內部盡快制訂措施細節。另外，陳作為保險界議員，指業界希望延續保就業計劃，但指出惠及超級市場等措施就可以避免，精準運用資源，讓真正需要的行業受惠。

議員鄭泳舜則表示，支持特首回應業界訴求重啟防疫基金，但他期望政府簡化申請程序及對業界作出合理資助，並盡可能在農曆新年前發放資助，同時建議個人資助津貼要合理，例如註冊體育教練及藝文表演者，在防疫基金4.0只獲一筆過7500元資助，業界認為要有所增加；要加快審批程序及簡化申請手續；當行業可恢復正常營業時，當局須推出一些扶助行業的措施，例如消費券。