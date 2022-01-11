旺角一食肆魚蛋樣本含甲基汞　影響胎兒腦部及成人記憶　要求停售

食環署人員抽檢市面的魚蛋，發現旺角有店舖出售的產品含金屬雜質甲基汞。

食物環境衞生署食物安全中心今(11日)公布，從旺角一間食肆抽取的1個散裝魚蛋樣本被檢出金屬雜質甲基汞含量可能違反《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》。樣本含百萬分之零點二的甲基汞。經風險評估後，中心認為如長期食用相關複合食品，其金屬含量或會影響健康，現正跟進事件。

據了解，食環署人員是從油尖旺區西洋菜街150號的章記香港仔魚蛋王抽取樣本。中心發言人指，透過恆常食物監測計劃發現上述問題，市民如長期食用相關複合食品，其金屬含量或會影響健康。中心已知會涉事食肆上述違規情況，並要求它們停售有關產品。

發言人指，中心的總膳食研究報告發現體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高（例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等，因此，較容易受汞影響的人士，包括孕婦和計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述魚類，從而減低攝入過量金屬污染物。

食安中心指出：「魚類中的汞主要為甲基汞。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。另外，一些國際機構如世界衞生組織早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑。」

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬含量足以危及或損害健康的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁六個月。