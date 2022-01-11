寧提早啟用「疫苗氣泡」　冀政府資助美容從業員兼收回停業令　

港府上周收緊防疫限制後，多個行業受衝擊，港府今早(11日)表示將向受停業令影響的行業提供支援。美容業反映停業期間零收入，卻面對巨大開支，促政府補償美容業東主、僱員及連帶供應商。業界倡議政府提早擴大「疫苗氣泡」範圍，並檢討現行的抗疫措施，又望當局盡快與業界見面，商議有關復業及補償安排。

14個美容業組織今日聯合發表聲明，指業界在停業期間零收入，卻負擔高昂租金及員工薪酬，受影響的家庭人數達10萬人或以上，疫情爆發以來，美容院等已停業達151天，如今再度於未有涉及美容業群組爆發的情況下被停業，年關將近，苦不堪言。業界促政府按照租約及強積金記錄補償美容業東主及僱員。他們亦要求連帶受美容院停業影響的供應商，包括美容儀器及產品供應商亦獲得補償。

業界表示願意提早啟用原定於下月24日啟動的「疫苗氣泡」，冀能為工作生活重返正軌作出努力，期望農曆新年前復業提早擴大「疫苗氣泡」範圍。他們希望政府因時制宜採用新機制面對多變的疫情，快速圍截爆疫的地點，採取一連串必要的防疫措施，封鎖疫情爆發地點，而非單向美容院等的場所開刀。業界又指服務採取一對一及預約制，亦全面推行安心出行以及預約登記記錄，從業員支持打疫苗及檢測，徹底執行防疫衞生措施。