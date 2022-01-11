SOGO零售人員本月底前須打針或3天1檢　否則禁入店內

銅鑼灣SOGO崇光百貨早前有1名女售貨員源頭不明確診，SOGO今日(11日)向其合作的公司發信指，所有在銅鑼灣及尖沙咀SOGO店內工作的零售人員，須於本月31日前接種疫苗，因醫療原因而未能接種者，須提交醫生證明書；未接種疫苗的員工須每3天進行1次檢測，否則不可進入SOGO。

SOGO在通告指出，因應變種病毒Omicron近日在社區爆發，故店內實施更嚴格措施，以保障員工和顧客的健康和安全。SOGO又形容接種疫苗是對抗病毒的首道防線，強烈鼓勵其合作夥伴及其員工接種疫苗。

SOGO表示，所有在銅鑼灣及尖沙咀SOGO內工作的零售人員，須於本月31日前接種疫苗，並於下月4日前完成員工疫苗接種紀錄，因醫療原因而未能接種的職員，須提交醫療證明書。該通告又指，未接種疫苗的員工須每3天進行1次檢測，並在上班前提交無染疫檢測結果證明，強調會嚴格執行有關措施，未接種疫苗且無檢測證明的員工，將不可進入SOGO。