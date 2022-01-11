批機組人員家居監察形同虛設　田北辰促特首交代會否懲處國泰

國泰防疫失誤，引爆第5波疫情，通關無望。特首林鄭月娥明日(12日)出席立法會答問大會，議員田北辰今日(11日)去信特首林鄭月娥，批評政府竟容許航空公司採用一套形同虛設的自律家居健康監察，要求林鄭明日在答問大會上交代，會否檢控違規機組人士及懲罰國泰，以及林鄭會否為其轄下部門政策有誤、監管不力而向市民道歉。

田北辰在信中直指機組人員防疫漏洞並不是意料之外，因為他及內地衞生當局曾多次促請政府審視機組人員的檢疫措施，但政府卻依然容許航空公司採用一套形同虛設的自律家居健康監察，最終引致疫情再次爆發，令通關無望，更在臨近歲晚重創本地經濟。

針對林鄭明日出席立法會答問大會，田要求她在答問大會上回應6項問題，包括為何容許航空公司採用形同虛設的自律家居健康監察？尤其航空公司人員已有違規前科，質疑為何當局事發前看不到有明顯漏洞。

有指航空公司以「客機去貨機返」方式增加可豁免檢疫的機組人員數目，他要求林鄭解釋事件是否屬實？當局於事發前是否得知相關安排？而相關做法是否符合政府豁免條件抑或是航空公司不實申報？若機組人員規違，當局會否作出檢控，以及如何懲處相關航空公司？而監管部門是否需要負上責任？

田又引述林鄭早前的說話，「如果你說我有領導的責任，那麼如果整體疫情控制得不好，是因為這件事也好，或是因為另一件事也好，那我當然要負責」，他要求林鄭在答問大會中回應會否就因轄下部門政策有誤、監管不力而向市民道歉。