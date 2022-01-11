警屯門反非法收數拘16男女　4學生為搵快錢犯案

屯門警區上月起在區內展開代號「所羅門」打擊非法收債行動，針對12宗案件共拘捕13男3女(13至53歲)，當中4人為學生，他們因貪圖「搵快錢」被利誘犯案。警方調查發現不法分子為了向欠債人士施壓，從而達到「收數」利益，會尾隨住客進入大廈，並在目標單位外淋紅油、張貼有恐嚇內容的追數紙及進行破壞。

由於保安人員為大廈第一道防線，為提升其警覺性，警方於行動期間與區內22個物業管理公司代表進行視像會議，分享罪案趨勢，包括高危時段及地點、不法分子進入大廈的方式、追數手法等。警方亦提出一系列針對性建議，例如要求保安員多加留意可疑人士進出大廈並登記資料，更建立互相通報訊息平台。

此外，警方亦到區內不同屋苑進行突擊測試，以提升保安員的警覺性，一共進行28次突擊檢查，由便裝警員不定時尾隨住戶進入大廈。另外，該警區警民關係組聯同新界北總區防止罪案辦公室，亦定時到不同屋苑派發防罪單張。

執法方面，針對區內12宗非法收數案件，警方一共拘捕16人，他們分別報稱學生、裝修工人、運輸工人、無業等，部分人士有黑幫背景，涉嫌干犯非法放債、刑事恐嚇、刑事毀壞、傷人及勒索等。被捕人士中，有4人是學生，因為一時貪圖「搵快錢」而受不法分子利誘犯案，每次報酬由500至2,000港元不等。警員亦檢獲一批證物，包括手機、現金及收數紙等。行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。

屯門警區反三合會行動組主管莫湛豐督察表示，留意到部分市民於疫情期間，因失業或減薪導致有經濟壓力，而向朋友、財務公司或不明來歷的私人放債人借錢，有小商戶更因生意損失欠上巨債，金額由數千至100萬港元不等，最終因欠債人無力償還，債主或其他委託的收數公司遂經不同渠道進行收數。