57%受訪者不滿政府抗疫表現　65%指禁聚令太緊

本港近日爆發第5波新冠肺炎疫情，港府早前更大幅收緊禁聚令，包括暫停食肆下午6時後晚市堂食。有研究所調查市民對政府抗疫表現的評價，發現對政府抗疫表現感滿意的市民較去年11月調查時下跌3個百分點，只得27%，不滿的更佔57%。有商會代表認為政府反而應趁機放寬禁聚令，不是一味糾纏於清零政策，讓社會各界恢復正常生活。

香港民意研究所於上月20日至本月10日以電郵訪問7436名市民，了解他們對政府抗疫表現的看法，結果顯示，滿意香港政府應府新冠肺炎的表現的受訪者只有27%，較去年11月的調查結果下跌3個百分點，而對港府抗疫表現不滿的則佔57%。另外，對於禁聚令的態度，研究所又於上月17至27日以電郵接觸5063名市民，發現有65%的受訪者認為現行的禁聚令太緊，亦有56%的受訪者認為不應設禁聚令。

香港教育中心商會副主席任偉豪表示，雖然現時疫情看來非常嚴峻，但數字上顯示，仍然有65%的受訪者認為禁聚令太緊，相對一年前疫情仍然爆發中，但當時只有逾30%的受訪者認為禁聚令太緊，現時多了一倍的人數，更有超過一半的受訪者認為不應設限，他認為數字顯示香港人愈來愈不害怕疫情。

他又指不再害怕疫情的人還有一班參選委加洪為民生日派對的高官和議員，而事情發展至今，相關場地亦沒有提供閉路電視片段。他指高官和議員顯示與病毒共存的心態，促政府應放寬禁聚令，讓各行各業繼續營運，以與病毒共存的方式對待疫症，更指相信商界也有很多人應該也抱有相同想法。他指若政府只一味採取清零政策，將難以想像需要的時間以及防疫基金的金額。