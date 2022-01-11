鄭若驊民望長期「墊司底」　學者促問責下台

本屆政府餘下約半年任期，惟過去施政以及應對新冠疫情上一直備受批評。最新民意調查顯示，自上任以來醜聞纏身、有「避政司司長」之稱的律政司司長鄭若驊的評分只得24.9分，比去年11月時調查評分下跌3.9分，繼續在3名司長中「墊司底」。有學者批評鄭檢控反​修例案件的被捕者效率不足，令法治蕩然無存，更多次爆出醜聞，理應問責下台。

香港民意研就所於本月3至6日電話訪問了1021名香港市民，調查他們對特首以及3名司長的評分，特首林鄭月娥的最新民望評分為33.8，比12月調查時下跌2分，支持率為19%，同樣比上次下跌2個百分點，反對率則有67%，上升4個百分點。其支持率淨值為負48個百分點，更有有35%的受訪者給予林鄭月娥0分。

至於鄭若驊的評分則繼續在特首和三司之中排「包尾」，評分為24.9分，比去年11月調查時下跌3.9分，為2021年6月以來的新低，低於3成，其支持率淨值則為負38個百分點。

另外，在核心社會指標方面，以0至10分評價，市民對5項核心社會指標的評分由高至低分別是「安定」、「繁榮」、「自由」、「法治」和「民主」，得分分別為4.89、4.89、4.57、4.34和3.93分。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，現時本港有逾萬名涉及反​修例案件的被捕者，但至今只有2,000多人被檢控，批評鄭檢控工作效率不足，而檢控不力如同「放生」被捕者，大大減低阻嚇性，亦令法治蕩然無存。陳又指，鄭上任後爆出住宅僭建等醜聞，令市民難以信服，理應問責下台。