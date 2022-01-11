屯門東亞大藥房1家4人染疫　竹篙灣中心女保安疑中招

本港新冠疫情一發不可收拾，​衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(11日)新增21宗確診個案，當中13宗為輸入個案，有8宗輸入相關個案。病例中，有20個患者帶有N501Y及T478K變種病毒，即疑感染Omicron，另有1宗個案樣本仍在檢測中。至今本港累計12,980宗確診。另有20宗初步確診個案。

崇光百貨20歲女售貨員的父親(個案編號:12966 )，患者1月1日發燒，根據理大實驗室證實，該對父女的病毒基因排序與曾去過屯門東亞大藥房的國泰空少(個案編號: 12611)相同，有機會是該空少到訪藥房期間感染。連同患者的11歲兒子及45歲妻子同樣中招。前者於博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學就讀，最後上課日期為1月6日，由家人接送上學，坐校巴離校。他就讀的小學已宣布由明日起至14日停止面授課堂，並會取消13至18日舉行的上學期考試及其他多項校內活動。該名11歲患者曾發燒，在父母陪同下在3日去屯門黃金海岸商場看私家醫生。12月31日亦曾跟家人去outback、citysuper、商務書局等地方，1月3日也曾去咖啡店。

新增的輸入相關確診個案，為陸田園飯敍女子及中信証券確診職員的家人、居和富中心15座的(個案編號: 12979)；在中信証券工作的52歲男子(個案編號:12985)；居於安寧花園印傭的32歲女家人(個案編號:12969 )；「陸田園群組」中王詩雅母親的孫子兩名同住家人，分別是在「榮源茶行」上班的36歲女士；及任職測量師的38歲男子，另有1名16歲學生確診。

5宗初步確診為早前群組的關連個案，包括大埔美新大廈5D室一家的一名40歲家庭成員，換言之，該家庭暫時已有4人染疫，患者於前日(9日)發病，昨日(10日)去急症室時確診，另1人在「艾亦康有限公司」上班，上周二(4日)曾去日出康城地盤做巡查工作，上周三(5日)曾去佐敦明珠廣場10樓作培訓，會跟進一同上課的人士。

居於屯門寶田邨3座 的51歲女保安染疫，一直有做檢測，前日因喉嚨痛檢測驗出病毒，上班通常坐穿梭巴士及地鐵，近日行蹤主要涉及寶田邨、屯門市中心等，主要工作時派物資、幫檢疫人士拿行李，工作時有穿着足夠保護衣，通常會在貨櫃箱內午膳，曾跟她一同用膳的人均要檢疫。由於病人居住於屯門，當局懷疑屯門有隱形傳播鏈，會追尋相關疫源。該保安員已打2針由內地研發的科興疫苗，接觸過的人士仍在調查中。

居於安寧花園印傭的其中1名家人同列初步個案，患者在崇光百貨的地下店YSL工作，主要在倉庫後面工作，有時會在倉庫內用膳，最後上班日為1月4日，與早前確診的20歲女售貨員互不認識。他本月11日發燒，而本月6日已因屬確診者的緊密接觸者而被送驗，故在工作期間感染他人的風險較低。

至於「洪門宴」上，幾名確診者，如榮源茶行太子女王詩雅、43歲女子於1月3日去洪為民生日派對前，曾與幾名友人結伴去干諾道西115號，多次被問到有關聚會地點是何處時，張竹君表示是她早前口誤，記錄應是155號地下，相關地點或屬私人地方，非對外開放。有人用該地方「飲嘢、開會」，同場有7至8人送檢，張解釋因調查進程陸續進行，故與最初所講的5人有所出入，惟未能回答相關進度。

對於有確診者曾到私家診所求診，惟醫生未有要求檢測，張竹君表示醫生對此沒有責任，尤其當時有一段時間沒有本地確診個案，當局已發信至一眾私家診所，提醒醫生需加強危機意識，切勿鬆懈。

截至今早9時，共有8名確診病人在過去24小時康復出院；總計至今共有12,304名病人康復出院。現時亦共有406名確診患者分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫管局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及公立醫院留醫，全部病人情況穩定。