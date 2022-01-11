上月中小企業務普遍向好　地產及批發業上升較顯著

上月疫情放緩之際，中小企普遍的業務向好。政府統計處今(11日)發表上月(2021年12月)中小型企業業務狀況按月統計調查的結果，顯示中小企業務收益的現時動向指數從去年11月在收縮區域的45.5上升至上月的46，而本月的業務收益展望動向指數為48。按行業分析，大部分統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數，在上月較去年11月有不同程度的上升，特別是地產業及批發業。另一方面，進出口貿易業則錄得下跌。

地產業及批發業的業務收益現時動向指數亦有所上升，地產業從42.9上升至49.1，批發業從43.4上升至48.7，而進出口貿易則從46.8上升至45.8。

至於進出口貿易業新訂單的現時動向指數，則從去年11月的47.4下跌至上月的46.6，而本月的新訂單展望動向指數為47.5。

政府發言人表示，中小企的營商氣氛於上月輕微改善，而招聘意欲增強。但發言人續指，Omicron變種新冠病毒的威脅令經濟前景現最大的不確定性因素。而近期社交距離措施因應疫情發展而收緊，預料會對營商氣氛有所影響。發言人促請，社會各界應保持警惕，努力爭取達致更廣泛的疫苗接種，並遵從防疫措施，盡快令本地疫情受控，又指政府會密切監察相關情況。

是項統計調查每月約從600間中小企的固定樣本收集意見，所涵蓋的中小企是指就業人數少於50人的機構單位，而受訪者在提供意見時已撇除季節性因素的影響。政府統計處所編製的中小企業務收益的現時動向指數，若高於50表示業務情況普遍向好，反之低於50，則表示業務情況普遍向壞。