售貨員推倒六旬漢被控誤殺　明決定是否自辯

服裝店售貨員3年前在中環碼頭候船時，與一名被指插隊的六旬漢爭執，期間涉嫌推跌對方。該六旬漢於2日後死亡，售貨員因此被控誤殺罪。他今天（11日）繼續在高院原訟庭受審，控方今日舉證完畢，案件押後至明天續審，屆時被告將決定會否出庭自辯。

現年28歲的被告梁清言，被控於2019年6月18日，非法殺死當時63歲的周鎮和。控方開案陳詞指，事發於6月16日，死者被推後失去平衡，頭顱後方落地，延至6月18日早上，因頭骨骨折及腦部受損死亡。被告事後曾承認「佢踢我一腳，所以我就推佢」。

控方今日傳召最後一名目擊證人作供。家庭主婦郭美寶供稱，6月16日她前往港島區悼念早前墮樓的死者，同日晚上她擬搭船回九龍。當她站在中環碼頭樓梯上，打算看看下層會否較少人時，見到一名男子手持一罐飲品前往排隊，期間聽到有人叫「打尖！」。

郭指，其後一名年輕男子突然上前，說「咩呀，打尖呀」，然後伸出右手推了持飲品男一下，該持飲品男於是「瞓咗喺地，攤大對手」。事後，一名相信是便衣警察的在場人士了解事件，問其他人「頭先發生咩事」。之後救護員亦抵達，她這時便離開現場。

案件編號：HCCC 128/2020