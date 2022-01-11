建造業對未來前景樂觀　評分創4年高位　

建造商會今(11日)公布調查，建造業界對未來短、中、長期前景樂觀，評分過6，自2019年後回升，更創4年來的最高位，但有8成業界認為短期內人力資源成為主要難關，當中以工人老齡化、前線管理人員不足、技術人員不足等為主因。

建造商會去年11月進行「建造業營商指數」問卷調查，獲103間會員公司回應。調查問到會員公司對建造業的未來1至2年、2至5年、5年以上的前景，並以10分為最有信心為指標，結果發現評分為分別為6.24、6.99、7.45，3者均創過去4年新高，代表承建商普遍對建造業前景樂觀。在2019年評分曾一度跌到低至4。

被問到未來12個月將面對的主要困難，有82%人指為人力資源，72%人認為是建築物料價格上漲、65%人指是建築材料供應不穩定。在人力資源方面，主要認為是工人老齡化(74%)、前線管理人員不足(67%)、技術人員不足(60%)。

另外，調查亦問到對於香港整體經濟的短、中、長期的前景，評分為6.01、6.57、6.89，亦是較過去3年顯著回升。本港在過去1年重整不少政治架構，受訪者對未來政治環境評分達6.61，創過去4年新高。然而，對去年5月刊憲生效的《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例》，有近4成人認為有負面、不確定因素等。

政府於2021/22年度財政預算案中，撥款約841億港元在基礎建設上。未來數年，每年在工務工程的投資金額平均達1,000億港元，整體建造業的每年工程費用亦將增至約3,000億港元水平，當中包括東涌綫延線、屯門南延綫及北環綫、六號幹線、將軍澳跨灣連接路等。