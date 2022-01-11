路德會第2個酒店式過渡屋接受申請　月租2940元起

公屋輪候時間屢創新高，過渡性房屋應運而生。香港路德會繼去年於觀塘推出首個酒店過渡式社會房屋項目，今次再於深⽔埗推出第⼆個相關項⽬—「德薈II」，並由明日(12日)中午12時起接受申請。項目共提供45個單位，主要以輪候公屋3年或以上的一人及二人家庭為服務對象，機構其後會與申請者約見面試，以挑選合適住戶。

「德薈II」選址為深⽔埗南昌街21-23號，共45個單位，⾯積由100平⽅呎⾄160平⽅呎不等，租期為3年。租⾦為每⽉2,940港元⾄4,500港元，已包括無線上網費⽤，但水電費用則要住戶自行承擔。房間設有單⼈或雙⼈床、⼩型衣櫃、獨立洗⼿間及淋浴間，並可無火煮食。

「德薈II」以「康健、安居、牧鄰、樂社區」作服務理念，為社會上有住屋需要之基層⼈⼠提供以家庭為本的適切居所。香港路德會過渡性房屋項⽬社工盧卓謙表示，「德薈II」服務對象除了是單身或夫婦，亦包括2人的單親家庭。與「德薈」⼀樣，「德薈II」亦會為住客提供⿎勵式獎劵，不過今次對於住⼾每⽉成功儲蓄的金額要求及派發獎劵形式仍在商討當中，詳情稍後公布，而可領取的獎劵相信亦不再只是餐飲現金券，洗衣劵及體育場地消費劵亦是考慮方案當中。

翻查資料，「德薈」選址為觀塘偉業街的愛得甫酒店，於去年11月接受申請，項目共提供30個單位，主要提供面積約147至185平方呎的雙人單位，所有單位配備衣櫃、雪櫃及免費WiFi等。當時月租連同水電費約3,900至4,810港元，以2年租期為限。