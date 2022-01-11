賄業主弟弟以解決租賃事宜　賓館東主囚半年

廉政公署早前落案起訴一名前賓館營運者，為解決租賃問題向業主的代理人提供總值逾3萬港元的現金、免費旅遊套票及發還款項。他早前被裁定2項向代理人提供利益罪名成立，今天（11日）在東區裁判法院被判入獄半年。裁判官葉啓亮判刑時指，貪污屬嚴重罪行，不為社會容忍，須判予即時監禁。

案情透露，現年54歲的被告施政樂在2013年4月承租油麻地一個單位以經營賓館，租約為期5年半。該單位的業主為一對夫婦，該妻子的弟弟受委託處理單位的租賃事宜，須於出租單位前請示其姊。被告在租用單位期間，由於他不準時繳交租金，偶爾又會經不同銀行戶口分數筆款項繳付租金，業主其後決定不與被告續租。

2016年初，被告與一名潛在買家商討轉讓賓館，並同意由被告繼續擔任賓館經理。被告自始嘗試終止租約，以便新營運者能與業主簽訂新協議。經商議後，業主同意可與潛在買家簽訂租約，但就指被告不可再參與賓館業務。被告於是在2016年12月13日，要求女業主的弟弟幫助游說其姊，無條件地接受新租賃協議，並表示會向他提供價值數千港元的免費旅遊套票及發還款項。

之後被告於2017年，數度向該弟弟提供上述免費旅遊套票及發還款項，但對方拒絕接受。同年6月9日被告再向該弟弟提供3萬港元作為「茶錢」，同樣遭對方拒絕。

案件編號：KCCC 2921/2019