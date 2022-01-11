城大推STEM教育　招年輕人探實驗室真貌　冀吸才投身工程學

科技日新月異、一日千里，研究科技學術的人才需求殷切。香港城市大學工學院獲捐助後成立「鵬程優才工程學庫」，今日(11日)舉辦活動巡禮，介紹將會舉辦的中小學STEM教育計劃，有助於吸引學生參與研究，推動本港科學及創科教育。參與此計劃的學生，更或有機會一窺城大工學院實驗室的廬山真貌，例如中國華南地區唯一一間設有工維原子探針的「三維原子探針聯合實驗室」及「太赫茲及毫米波國家重點實驗室」等。

「鵬程優才工程學庫」由2021年開始成立，共耗資400萬港元，內含多項活動，包括暑期實習、嘉年華等等。當中暑期實習供有興趣的高中學生參與，受惠人數約30至40人，學生可透過自薦文章和面試競選，成功通過遴選者則可在城大工學院參與城大工學院的研究項目。

參加計劃的學生更有機會到「三維原子探針聯合實驗室」及「太赫茲及毫米波國家重點實驗室」參與研究。當中「三維原子探針聯合實驗室」由政府資助1,000萬港元、以及城大增撥了2,000萬港元設置三維原子探針機器；而「太赫茲及毫米波國家重點實驗室」則成立於2008年，重點研究6G網絡技術，並研發不同類型天線。

城大工學院副院長 (教育)石燦鴻表示，期望以上計劃可以培養青年優才，吸引更多年輕人投身工程學，參加計劃者相信對日後升讀大學亦有幫助。石坦言，參加此類活動投放許多資源，幾乎等於研究生，或會超越中學生水平，不過相信屆時參與中學生或會有新想法可激發研究，亦有助讓學生真實感受研究環境。