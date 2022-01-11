5男女示威現場違例蒙面　分別判社服更生及監禁

2019年10月6日港九多區都有反修例示威遊行，灣仔一帶的示威在傍晚前更演變成暴動，警方設防驅散示威者時拘捕多人。其中5人就暴動及在身處非法集結時使用蒙面物品罪，於區域法院受審。暫委法官高偉雄上月裁定5人暴動罪名全部不成立，但蒙面罪全部成立。5人還押至今天（11日），被押解至西九龍法院接受判刑，認罪女生被判240小時社會服務令，不認罪的4人分別被判入更生中心及10星期即時監禁。

5名被告依次為林顯誠（17歲、中六學生）、李安翹（19歲、社工課程大專學生）、蘇雅賢（23歲、浸大幼兒教育課程學生）、謝兆雄（24歲、中大機械工程學生）、及陳樂燊（28歲、音樂工作者），其中李與蘇為女性。他們被控於2019年10月6日，在灣仔杜老誌道跟軒尼詩道交界，及史釗域道及堅拿道西之間的一段軒尼詩道的範圍，身處非法集結時無合法權限或合理辯解而使用蒙面物品，即口罩或防毒面具，相當可能阻止識辨身份。李安翹在開審前認罪，其餘4人則經審訊後被判罪成。辯方求情指各被告的背景良好，主要受社會氣氛影響才會干犯本案，加上各被告在案發時年紀尚輕，心智未夠成熟，才會捲入案件，今次被定罪已對他們造成打擊，冀法庭輕判。

法官在判刑時強調本案情節嚴重，加上發生在蒙面法生效翌日，當時傳媒廣泛報道法律生效情況，各被告不可能不知道犯案後果，法庭必須判處阻嚇式刑罰。法官接納感化官建議，相信認罪的李安翹有真誠悔意，判她240小時社會服務令。至於另外4名不認罪被告，除未滿18歲的林顯誠被判入更生中心外，其餘被告被判監10星期。

案件編號：DCCC 1017/2020