童樂居虐兒案再增3受害者　警今再拘2職員

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕，受虐嬰幼兒被揭發多達26人，亦有14名職員各被控1項對所看管兒童或少年人襲擊罪，案件在下月21日提訊。警方今日(11日)再拘捕2人，被捕職員累計至16人，而受虐兒童再增3人。

警方表示，西九龍總區重案組跟進調查事件後，今日在將軍澳及葵涌再拘捕兩名分別25及28歲院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，她們現正被扣留調查。警方不排除將會再有拘捕行動。案件現時總共涉及29名兒童，全部送院檢查。

上周六(8日)警方第3次採取行動並拘捕8人，當時西九龍總區刑事部(行動)警司鍾雅倫表示，警方在上月31日及本月3日，再檢取童樂居11月18日至12月17日的所有室內閉路電視片段，並在上周四(6日)檢獲該院舍9月18日至12月17日的所有戶外遊樂場片段。警方預料需兩個月檢視所有片段。

而上周六拘捕的8名年齡介乎24歲至63歲的女職員，警方已落案檢控她們各一項對所看管兒童或少年人襲擊罪，一眾被告昨(10日)早被解往九龍城裁判法院提訊，暫時毋須答辯。控方申請案件押後以待警方進一步調查，署理主任裁判官黃雅茵將案押後至2月21日再訊，屆時與同案另外6名被告一併處理，期間本案8名被告獲准保釋候訊。