批政府思維不變　工會促發放失業援助金　防疫基金涵蓋散工

在新一波新冠肺炎變種病毒肆虐下，政府收緊防疫措施，包括禁止晚市堂食及15類表列處所停業14天。對於政府將推出新一輪抗疫基金，有工會代表今（11日）批評過去多輪基金只重企業，工友卻未獲直接支援，自由工作者及散工更未能受惠，促政府改變思維、檢討政策，並建議向失業工友發放上限9,000港元、為期半年的津貼。

飲食業職工總會主席林千國表示，農曆新年前後是飲食業旺季，惟禁止晚市堂食後，食客均陸續取消訂枱，炒散工友更沒有工作難以增加收入。他建議政府容許在客人接種一針疫苗前提下，B及C類食肆可爭取在本月20日後開放晚市堂食。

服務業總工會自由工作者分會副主席Iris表示，婚嫁行業可謂「望天打掛」，因結婚好日子不多，收緊防疫措施後，不少新人詢問退訂情況或取消訂單，令他們生計大受打擊。她指有資深化妝師在疫情下收入大減，難以生活，迫不得已轉行做洗碗工，惟餐廳最後結業，需要回內地依靠家人。

議員黃國表示，不少打工仔希望市道回復生氣可過個好年，但防疫措施現漏洞，令疫情再爆發，打工仔好夢破碎。他指不少工友批評政府保就業措施是「闊佬大老闆，孤寒打工仔」。舉例指國泰曾獲數百憶港元資助，但員工卻被迫放無薪假期，希望今次防疫基金可令打工仔直接受惠。

議員梁子穎表示，現時最迫切是如何協助工友渡過難關，及處理機組人員防疫管理，堵截病毒輸入香港。他強調本地就業情況已改變，僱主利用僱傭漏洞迫使員工假自僱，而部分行業如婚嫁及演藝自由工作者非以受僱形式工作，強調政府應檢討過去4輪防疫基金漏洞，否則根本難以協助受疫情影響的工友。

對於新一輪防疫抗疫基金，工會又建議政府向受影響的行業從業員提供一次性10,000 元現金津貼，並促政府將津貼資助直接發放到工友手上，並包括自僱人士、自由工作者、零散工等。