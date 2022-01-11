海關搗售賣冒牌衣物集團拘2女　檢1200件值逾60萬元貨

香港海關於今日(11日)打擊以外地直送作為宣傳，而售賣冒牌物品的行動，期間搜查兩間零售店舖及一個儲存倉庫，並拘捕2人，檢獲超過1,200件懷疑冒牌服飾，市值超過60萬港元。

海關早前巡查期間，發現市面上有店舖以外地直送作為宣傳，高價售賣懷疑冒牌服飾，經深入調查後，鎖定一個售賣冒牌物品集團。於商標持有人的協助下，海關今日採取執法行動，掃蕩兩個分別於粉嶺及葵涌的零售店舖，同時在粉嶺店舖的閣樓，發現一個儲存倉庫。

關員在上述地點一共檢獲超過1,200件懷疑冒牌服飾，包括衞衣、外套、牛仔褲、波鞋等，市值超過60萬港元。行動中，關員拘捕兩名女子，分別是62歲店舖負責人及50歲店員，將被帶往海關總部作進一步調查，案件調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。

海關版權及商標一般調查組高級督察石家諺指，涉事店舖在經營上有兩個特點，首先以「外國直送」作為宣傳，涉案店舖聲稱貨物由多個海外地區安排直送到港，企圖以假貨冒充水貨，矇騙消費者。另外，店舖以正貨價錢約7至8折出售物品，相信有人為增加顧客信心，以正貨相近價錢出售冒牌貨。