政Whats噏：至少11位涉「洪門宴」議員　不出席明日立會大會

何君堯話有按時做檢測。

新一屆立法會首次會議聽日(12日)舉行，立法會主席梁君彥早前就強烈呼籲，曾出席「洪門宴」、已獲解除檢疫令嘅16位議員留喺屋企避免外出。現時最少有11位議員決定唔出席聽日嘅會議，而會議廳等多個人流較多嘅地點做好防疫工作。

尋日(10日)仲係考慮中嘅議員何君堯今日就話要注意防疫工作，決定唔會出席聽日嘅會議。佢又強調近日都有按規例做檢測，現時最重要工作是「外防輸入、內防反彈」。議員林智遠回應話「防疫抗疫，人人有責」，佢會同大家一樣，非必要外出外會留家工作。議員郭偉強就話因應梁嘅強烈勸喻，佢接納對方建議唔出席會議。

議員譚岳衡亦都話，經慎重考慮決定聽日先唔參加會議，主要係當前疫情嚴峻，防疫抗疫係第一要務。佢會喺屋企及時收睇直播，關注市民關切嘅問題，同思考改善民生及有效發展，亦希望盡快全力投入議會工作。議員梁毓偉都決定喺完成強檢前留家工作。另外，新民黨3名議員黎棟國、容海恩同陳家珮早前已確認唔會參與聽日會議。至於民建聯嘅葛珮帆、林琳及郭玲麗就傾向唔出席大會，改透過網上收睇直播。

立法會方面都已經做好準備，梁君彥今日就喺網上貼文，話已吩咐秘書處安排，喺會議廳、其他會議室、餐廳等人流較多嘅地點噴灑消毒塗層。