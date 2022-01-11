政Whats噏：財會內會議員座位　G19新民黨坐泛民舊位

繼會議廳嘅座位表出爐後，用嚟開內務委員會同財務委員會嘅會議室1，議員嘅座位表亦曝光，各黨派嘅座位更有隊形。由功能界別同選委會界別組成嘅G19進駐咗最左邊嘅座位，亦即係上屆民主派坐嘅位置，而隔籬嗰排本來係本土自決派嘅座位，依家係新民黨同部分選委會界別議員坐咗。

會議廳嘅座位表日前出爐，粗略咁分，由左至右係選委會界別、功能界別同地區直選，然而會議室1就係分黨派，坐喺左邊首同第2排第1個位嘅係幾個選委會界別議員，之後排落去嘅都係G19嘅成員。

工聯會就打散咗嚟坐，其中5個坐喺主席台前嘅第一排，陸頌雄坐返自己個位，第2排主要係自由黨，第3排係經民聯5名成員同3名民建聯成員，但經民聯嘅陸瀚民零零舍舍坐咗喺第4排，隔籬係退咗黨嘅梁文廣，跟住再跟返係民建聯，最後排亦係民建聯。值得留意嘅係該黨嘅主席同3名副主席都坐喺最後排，唔知係咪要睇晒成個場？

至於最右邊個排座位，首排兩個位係勞聯，第2排係工聯會，第3排係4個直選議員，最後排係選委會界別同功能界別議員，唯一非建制派議員狄志遠坐最後一個位。