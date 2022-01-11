染疫國泰空少到藥房買洗頭水　致東主一家四口齊中招

望月樓群組爆疫源頭的國泰空少傳播鏈原來與屯門東亞大藥房有關，更致該藥房店東1家4口中招，衞生防護中心表示，藥房店東(個案編號:12966)於1月1日發燒，根據理大實驗室證實，該對父女的病毒基因排序，與曾去過屯門東亞大藥房的國泰空少(個案編號:12611)相同，有機會是該空少到訪藥房期間感染。店東的女兒亦即崇光百貨20歲女售貨員。目前他1家4口已有2人確診，另2人亦中招，暫列初步個案。

據衞生防護中心的調查，今日涉及該藥房的2宗初步個案分別是藥房店東的11歲兒子及45歲妻子。中心檢視閉路電視片段後，確認國泰空少當日的確到過藥房，他停留了一段短時間。問及店東聲稱戴口罩工作，會否由銀紙傳播病毒時，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，已知的傳播途徑一般是人對人，但不能排除其他可能性。

中招11歲男童於鄭任安夫人千禧小學就讀，最後上課日期為1月6日，由家人接送上學，坐校巴離校。他就讀的小學已宣布明日起至14日停止面授課堂，並取消13至18日舉行的上學期考試及其他多項校內活動。該名11歲患者曾發燒，在父母陪同下在3日去黃金海岸商場看張思敏醫生。12月31日亦曾跟家人去沙田Outback、citysuper、商務印書館等地方，1月3日也曾去咖啡店。

至於45歲為家庭主婦的母親，同樣於5日發燒，除夕去過outback外，一直留在家中，直至3日10時去過政府換領中心、亦去過pacific coffee，去過黃金海岸market place。她7日曾去2間中學交表格，分別是屯門官立中學及馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學，也曾去過一田等超市。