政Whats噏：「洪門宴」累事　陳家珮黎棟國提動議凍過水

新一屆立法會聽日(12日)召開首次大會，就因為「洪門宴」，搞到議員唔齊腳開會，更波及下周三(19日)嘅大會。事關其中兩名須接受檢測嘅新民黨議員陳家珮(Judy)同黎棟國，搶頭啖湯喺1月19日嘅大會上提出議員動議，若果佢哋日後嘅檢測呈陽性，或者其所屬政黨決定佢哋唔好出席會議，咁呢兩項議員動議就真係凍過水喇！

話說14名高官同20名議員早前出席「洪門宴」，依家仍有4名議員需要留喺檢疫中心隔離，另外16名曾出席宴會嘅議員雖已獲解除檢疫令，但仍須接受檢測。立法會主席梁君彥早前強烈呼籲嗰16名議員留喺屋企避免外出。依家最少有12名議員決定唔出席聽日大會，包括民建聯葛珮帆、林琳同郭玲麗、新民黨3名議員黎棟國、容海恩同Judy、工聯會郭偉強、譚岳衡、何君堯、陳沛良、林智遠同梁毓偉。

唔單止出席大會嘅議員唔齊腳，話說Judy同黎棟國已提交咗兩項議員動議，將喺1月19日嘅大會上提出辯論。Judy會提出「規管外傭中介、保障僱傭權益」議案，主要關注疫情後招聘外傭成本上漲、外傭等候來港時間極長、外傭檢疫設施不足等問題，促政府設立統一支援平台及檢視現有僱傭合約等。而黎就會提出「嚴防新型冠狀病毒病輸入、全方位阻止擴散、盡早落實通關」議案，將會要求港府推行措施例如強化安心出行及堵塞機組人員檢疫漏洞等。

唔計聽日答問大會，呢兩項議員議案都係今屆立法會首兩項議員議案，本來Judy同黎棟國搶到頭啖湯，若然佢哋到時未能通過檢測，就開唔到會、亦都提唔到議案，變咗冇聲。Judy回覆本報話該黨嘅5名議員入面抽中佢哋兩個提議案，當然非常希望出席19號嘅會議，又話「洪門宴」事件後，一直都有同秘書處溝通，但秘書指就算佢哋未能出席會議，都唔可以搵黨友代為發言。

Judy話有專家建議將檢疫期由21日縮短至14日，縮短後佢哋理論上能夠出席19號嘅大會，但都要等到15號再做一次病毒檢測，若然冇染疫，代表佢哋感染嘅風險都較低，但一切仍然有待該黨再開大會決定，如果最後黨審慎起見，決定佢哋都係唔好去開會，兩項議員議案都惟有放棄喇！至於面對同樣情況嘅黎棟國就話都唔擔心嘅，因為話會因應疫情發展等等有相應安排喎。