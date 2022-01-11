屯門成爆疫高危區　檢測站長龍約30米　明起增設8流動站

屯門區成為新一波爆疫高危區，愛定商場藥房群組疫情擴大，加上區內多間食肆都被納入強檢範圍，致昨日屯門區多個檢測站人頭湧湧，有居民形容檢測站人龍長達20至30米，下午４時許，已有檢測站要截龍，不少人無法檢測。有居民批評政府配套不足，近50萬人口的社區竟只設幾個檢測站，召集大批市民聚集後又無法檢測，反添播疫危機。

屯門兆禧區議員甄紹南接受查詢時表示，兆麟及安定社區中心檢測名額已爆滿，加上不少市民會到愛定商場逛街買菜，故該區市民在下午約3、4時接收「安心出行」的提示後，便「一窩蜂」湧至安禧閣檢測站輪候作檢測。他批評今天的安排非常混亂，認為政府早已得知愛定商場需要強檢時，應該即時安排增設多個流動檢測站，又指收到不少街坊查詢檢測安排，希望部門可有更詳細解釋。

政府下午在疫情記者會時，宣布在區內新增幾個檢測中心，到晚上又補充，明（12日）起在區內增設8個流動採樣站，屯門兆麟社區會堂的社區檢測中心已即日起延長服務時間至晚上10時。

新增的流動檢測站為：大興社區會堂、新和里遊樂場、蝴蝶灣社區中心及龍逸社區會堂，服務時間由本月12日至24日，朝10晚8可供檢測；友愛體育館及另一地點友愛足球場，服務時間是12日至18日，朝10晚8可檢測；安定／友愛社區中心地下有蓋操場及建生社區會堂，亦自12日至21日之間，朝10晚8提供檢測服務。另外，青田遊樂場亦會提供檢測服務，但明日(12日)僅下午2時至晚上9時可供檢測。

食物及衞生局發言人說，加設上述設施，目的是讓「區內居民及在該區工作的人士『願檢盡檢』，數目為本港單區檢測點數目的新高。政府會視乎實際使用量和需求，檢視是否需要進一步延長上述新增採樣站的服務日期及時間。」