建築工人欺詐工友收取回佣　罪成還押候判

廉政公署早前落案起訴一名前建築工人，控告他就聘用一名工人索賄收賄，並向另一名工人訛稱須繳交強積金供款，詐騙對方部分薪金。被告今天（11日）在屯門裁判法院被裁定罪名成立。

本案被告陳奇樂（26歲），被裁定1項代理人接受利益、2項代理人索取利益、及1項欺詐罪。裁判官施祖堯將案件押後至1月25日判刑，以為被告索取背景及社會服務令報告。被告暫時還押懲教署看管。此外裁判官又命令被告須向其前僱主歸還1000港元，及向其中一名涉案工人賠償5800港元。

案情透露，被告案發時為受僱於一間建築公司。該公司是屯門龍鼓灘一項工程的建築承包商。2名工人分別於2019年9月及10月以日薪950元獲該公司聘用，參與龍鼓灘工程。2019年10月，被告向其中一名由他介紹加入公司的工人要求，每個工作天向他支付50港元回佣。約一星期後，被告以現金存款方式從該工人收取了1000元，作為對方在上述地盤工作20天的回佣。被告於2019年12月，再2次向該工人索取650元回佣，但對方沒再支付。

廉署調查亦發現在2019年9月及10月，被告先後2次向另一名工人表示，對方須每天支付50元作為強積金供款。在同年10月至12月期間，該工人合共轉帳5800港元至被告的銀行戶口，以為款項用以強積金供款。

案件編號：TMCC 1137/2021