上輪抗疫基金　惠及美容院派對房健身室

新冠疫情禍港兩年，政府先後推出4輪防疫抗疫基金，包括補助被勒令停業的處所，惟資助金額愈縮愈少，首3輪基金的金額分別為1,300億、1,375億及240億元，而去年12月中旬宣布推出的第4輪防疫抗疫基金，資助總金額為4輪基金以來最少，涉及金額僅64億元。當中以餐飲業處所獲得的資助總金額最多，涉及金額34億元，合計1.7萬間持牌餐飲處所及1,000名熟食小販受惠。

第4輪防疫抗疫基金涉及金額64億元，其中55億元用作推出19項計劃，另外9億元則會作應急，集中支援被勒令關閉的表列處所，部分行業及人士的資助額較第3輪多一倍，其中總承擔金額最多的是餐飲業處所資助計劃，涉及金額34億元，合計1.7萬間持牌餐飲處所及1,000名熟食小販受惠；其次則是美容院、按摩院及派對房間資助計劃，涉及金額7億元，1.1萬間美容院、按摩院，以及500間派對房間受惠。而健身中心及體育處所、註冊體育教練、會址亦分別獲1.9億、8,000萬、7,500萬元的資助。

政府當時聲稱，本無意提供新一輪資助，惟因疫情不樂觀，疫情在聖誕及新年前爆發，嚴重影響傳統消費旺季，故改變立場，希望針對性幫助受影響行業，又強調單計算行業上的資助，64億元實際要較上一輪28億元多。