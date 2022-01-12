東方日報A1：年關將至救得太遲　酒吧食肆流血不止

港府縱容國泰航空機組人員免檢疫炮製防疫漏洞，本港數十萬打工仔未過年先心寒，政府昨日宣布再推防疫抗疫基金5.0紓困，但出手暫僅40億元，業界批評應變慢且力度太弱，餐飲業界更擔心未過年已現倒閉潮！政府表示，本周五（14日）便會公布以第4輪為藍本的新一輪抗疫支援措施，不過，飲食業最擔心政府會延長7日起為期兩周的「停運」及「禁晚市堂食」禁令，恐春茗、團年飯市道亦歸零，估計過年前已有業者拉閘「止蝕」；工會則擔心10萬名飲食業從業員或痛失飯碗。更有行業批評政府預備的40億元補助金太少，批評政府一刀切「盲目停業」，最終「（補助）400億元也未必夠」！

政府自本月7日起收緊防疫措施兩周，令剛剛稍見曙光的市道又被打入谷底。行政長官林鄭月娥昨日表示，收緊措施對行業確有影響，故政府會推出防疫抗疫基金5.0補助被停業的處所與食肆，以及長期冰封「未有復甦過」的旅行社。政府仍有40多億元基金結餘，若金額不足，可向立法會財務委員會申請撥款。

不過，港府再推防疫抗疫基金計劃被譏遠水難救近火，香港餐飲聯業協會、稻苗飲食專業學會等6個餐飲商會亦發表聯署公開信，指禁令實施之後，業界已經損失50億元生意額，假如措施未能在本月20日後放寬，錯失餐飲黃金檔期，大量團年飯、婚宴、春茗訂單取消，很多食肆不能繼續經營下去。

飲食業職工總會名譽會長郭宏興指，上周禁令一出，已有僱主即時解僱新入職的長工以及散工，而其他長工，如廚房員工則維持半天上班，樓面則放3、4日無薪假。有工友表示臨近歲晚才停薪留職，生活捉襟見肘。郭宏興料疫情持續，下月更有可能面臨減薪，對前景並不樂觀。

港九勞工社團聯會副主席譚金蓮更指，作為「重災區」的飲食業，有酒樓即時削減人手，由40員工減至10人。她又估計，政府公布幼稚園、小學停課，雖未公布上周防疫措施會否收緊，但各界已打定輸數，料會延長禁令，她引述有餐廳會在未來數天決定，是否結束營運「止蝕」，禁令下食肆或轉變營運方式，不再堂食，多種因素下或減少人手，估計隨時有10萬人受影響，以現時飲食業有21萬名從業員計算，即有近一半或加入失業大軍。

香港持牌酒吧會所聯會更斥，過往多輪抗疫基金均申請需時及諸多限制，甚至有業界仍在追討過去兩輪的補助，又未提到員工的補貼，望今次可吸取過往經驗以作改善，但聯會指停業會否一再延長也是未知之數，懇請政府審視每次「盲目停業」做法是否合適，「否則莫說派餘下的40億， 長此下去400億也未必足夠。」

香港美容業總會創會主席葉世雄亦指，是次停業日子較上次短，憂第5輪補助會較上一輪少，他強調現時是美容界旺季，加上未知何時可復業，補助難彌補停業損失，望政府就被停業行業推出特別「保就業計劃」。

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