教育局擬改革教育人員專業操守議會　正草擬教師操守指引

教育人員專業操守議會已成立28年，因改選延期一年，但一直未有消息。教育局去年6月至11月共接獲逾100宗與教師專業操守有關的投訴。教育局副局長蔡若蓮今(12日)在電台節目表示，由於社會對教育人員專業操守議會的工作有不少意見，教育局會審慎研究議會未來的發展方向，正草擬教師專業操守指引，預計有關指引可於本年內完成。

蔡若蓮續指，當局正草擬教師專業操守指引，當中會提供實例，說明對失德教師的懲處，又指未來教育局檢視教師的註冊時，亦會以教師專業操守指引作為參考。

談及為何要草擬教師專業操守指引，蔡若蓮稱政府並非對業界自行規管無信心，並指當局過去2年處理數以百計的教師投訴個案，但議會因為種種原因而未能發揮作用，認為教師專業發展框架和制度需要不斷優化，讓社會對教師專業更有信心。

有傳教育局正檢討操守議會存廢，正檢視操守議會的職能與表現，不排除大幅度改革，甚至撤銷該議會，改由當局全面處理教師糾紛或行為失當個案，並將諮詢教育統籌委員會。因議會根據《教育統籌委員會第五號報告書》建議而成立，當局將諮詢教統會意見，始有最終決定。

翻查資料，教育局去年以疫情影響為由，押後教育人員專業操守議會換屆選舉，成員任期延至今年4月底。按照以往做法，包括候選人提名等換屆選舉活動在1月舉行，4月進行投票，但至今仍毫無消息。操守議會屬非法定諮詢組織，僅有處理教師失德投訴的職能。