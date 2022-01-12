林鄭新搞作　分拆運房局與改組食衞局　倡設文化體育及旅遊局

政府早前提出重組政府架構，經過約3個月的內部討論後，今（12日）得出初步建議，讓下屆候任行政長官考慮是否採納。特首林鄭月娥指，改組方案包括增設文化體育及旅遊局、分拆運輸及房屋局、將食物及衞生局職能拆分等，現時的13個政策局將增加至15個政策局。她希望新一屆政府採用新政府架構，在7月1日開始運作，今日有相關文件予立法會，以便聽取議員意見。

林鄭月娥指改組方案包括增設文化體育及旅遊局，將不同部門的文化體育旅遊統合，加強督導、提升協同效應。對於分拆運輸及房屋局，新的房屋局將全力處理房屋問題，支援輪候多時的公屋住戶，豐富置業階梯等；分拆後的運輸局則改名為運輸及物流局，未來推動交通基建項目，促進及鞏固國際航運中心及航空樞紐的地位。

食物及衞生局的職能亦有所改變，改組為醫務衞生局，主要落實2個10年醫院計劃，推行基層醫療計劃，更新公共衞生策略，解決醫療人手不足，以及推動生命健康科技產業等。而食衞局負責的漁農事務，則分撥給由環境局改組後的環境及生態局，該局更要落實都市廢物收費，及可持續發展漁農業等。

民政事務局亦會改組為民政及青年事務局，以地區為本，推動青年發展藍圖；創新及科技局則加入工業元素，成為創新科技及工業局，推動工業化職能，全面覆蓋融資生產市場化，建設更完整的生態園。而勞工及福利局需接管各部門分散的人力、扶貧退休政策等事項。

對於設立副司長的做法，林鄭指副司長與管治風格有關，候任行政長官要自行考慮。她又稱，政策局的數目在改革後，將由13個增加至15個，其中政務司司長統籌9個政策局，財政司司長統籌另外6個。

議員管浩鳴關注本港老年化問題，詢問林鄭會否在政府架構當中考慮設立副司長、司長職位統籌安老服務。林鄭指可塑性好大，事實上下屆政府需要在高層進行統籌，除剛才提到的國家安全工作需要，同意安老服務同樣有此需要，但是否設立副司長或司長，則需要留下一屆政府處理。

政府架構改組建議包括：

1. 設文化體育及旅遊局，從民政事務局接過文化體育工作，從商務及經濟發展局接過電影、創意產業、旅遊事務；

2. 分拆運輸及房屋局，成為2個政策局；新的運輸局將更名為運輸及物流局，負責對內、外運輸事宜；

3. 改組食物及衞生局為「醫務衞生局」，推動各項重大政策措施；

4. 改組民政事務局為「民政及青年及事務局」，顯示地方行政及青年的重點，鼓勵青年人參與公共事務，全面檢視地方行政及區未來；

5. 將創新及科技局改組為「創新科技及工業局」，提升再工業化的政策職能；

6. 擴大環境局為「環境及生態局」