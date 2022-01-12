擬設副司長領導北部都會區計劃　與深圳市政府研3鐵路項目

政府形容北部都會區是解決經濟轉型、就業及房屋，打開新局面的重點。

政府早前公布北部都會區願景。特首林鄭月娥稱考慮政府作為先行者，將沒有地域限制的政府部門搬入北部都會區，並強化執行機制，考慮設立副司長領導北部都會區及明日大嶼計劃。

林鄭今（12日）出席立法會答問會時指，北部都會區是解決經濟轉型、就業及房屋，打開新局面的重點，稱社會對北部都會區評論正面，都是善意的批評。她將會督促政策局，將於20年內全面落實發展策略，發展局今季度內會提交精簡程序建議，包括修改《收回土地條例》及《城規會條例》。

對於祖堂地問題，她指民政事務局及鄉議局已經進行首次會議討論釋放土地。她又會考慮設立副司長，領導北部都會區及明日大嶼發展，同時與深圳市政府緊密聯繫。此外，她指香港要運輸基建先行，與深圳市政府討論3個鐵路項目，稍後會到深圳與當地官員討論。而北環線她已要求港鐵今年提交支線技術建議。

她重申重視北部都會區發展機會，建議將沒有地域限制的政府部門搬入北部都會區，並在都會區內興建政府大樓。她指北區都會區內將有3所重點醫院，北區醫院的擴建工程將在2028年完工，可提供1500張病床；古洞北醫院將成為綜合功能型醫院，提供1600張病床；洪水橋醫院則提供約2000張病床。

工程界議員盧偉國指政府必須聽取市民意見及廣泛社會討論。他指作為工程界的代表一直呼籲政府壓縮流程、拆牆鬆駁，關注政府可否承諾相關政策局有序推出建設及基建工程，並加強人力資源預測及規劃，以免業界陷入「一時做死，一時餓死」的惡性循環。

盧又由於現時出生率低，整體就業人口下降，各行業存有人力不足問題，希望政府制定長遠、完整的人口及人力政策。

林鄭月娥回應指北部都會區的龐大計劃非一朝一夕可完成，當中政府要扮演更主動的角色，強調成功要素是精簡程序及拆牆鬆駁，未來推動其他與土地建造相關的工作時，政策局與部門必會隨着此方向工作。她坦言擔心人力資源問題，在內部召開會議就人才及勞動力方面作討論時認為香港將面對挑戰，希望盡快提交文件予立法會討論，如何令香港可庫存更多人才及人力滿足未來需要。

林鄭又指政府過去曾作人口政策，但政府難以控制市民生兒育女，但人才政策可更主動及積極，故在政府架構重組建議方面，將所有涉及人力的政策工作統整在勞工及福利局下。