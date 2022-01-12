政府料若能控疫經濟可處增長軌道 惟復甦速度存不確定性

新一波疫情在港爆發，政府今（12日）向立法會提交文件表示，近期數據顯示香港經濟在2021年第四季仍然持續向好。政府又預測，如能成功阻止新一波疫情爆發，香港經濟在明年應繼續處於增長的軌道上，惟復甦的廣度、深度和速度現時仍然充滿不確定性。

財政司司長辦公室政府經濟顧問辦公室提交文件，指隨着全球經濟活動進一步恢復，以及本地疫情穩定，香港經濟復甦在2021年第三季更形穩固，實質本地生產總值按年增長5.4%，相較第二季增幅7.6%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第三季微升0.1%，2021年首三季合計經濟按年增長7.0%。

文件中指，受Omicron變異病毒株影響，本地疫情近期出現了急劇變化，政府按照「外防輸入，內防擴散」的原則，果斷採取措施，爭取在最短時間內切斷傳播鏈。

政府料如果能成功阻止新一波疫情爆發，讓本地疫情能繼續維持穩定，而外圍環境亦沒有顯著惡化，香港經濟在2022年應繼續處於增長的軌道上，雖然復甦的廣度、深度和速度現時仍然充滿不確定性。

政府會密切留意本地和外圍發展，並在今年2月發表《2022至23財政年度政府財政預算案》時一併公布2022年的經濟增長及通脹預測。作為參考，私營機構分析員就2022年香港經濟增長的最新預測介乎1.3%至5.0%，消費物價通脹的預測則介乎0.6%至2.8%。