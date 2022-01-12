議員狠批港府防疫錯漏百出　林鄭繼續感覺良好　死撐很到位

第5波疫情嚴重，議員陳凱欣今(12日)在立法會行政長官答問會中表示，本港早前有望通關，但最近又因為防疫出現問題，通關無望，惟政府卻感覺良好，自以為是「快狠準」。她建議政府參考內地小區全面檢測，找出隱形傳播者；即時推出在家工作，中小學不用上學，鼓勵市民留家抗疫，促請政府做到以上建議，農曆新年前切斷傳播鏈。

特首林鄭月娥回應指，本港由2020年1月進入抗疫，至今2周年，政府一直研究對策，不能照抄其他地方，要因應本地情況而定。對於陳指抗疫錯漏百出，她表示不認同，認為說法對於參與抗疫的人士不公道。她又引用數據表示，本港確診及死亡人數排全球170位後，「而且每日都有退後」，證明是策略的成功，前線工作努力的成果，不認為抗疫不力、錯漏百出的說法。她又指每個抗疫措施都有結果，而每個措施都有後果，包括影響商業活動、市民不便。

對於小區檢測的建議，她形容政府「正正做緊」，有法定效力，做了無數的檢測及追蹤工作，認為在沒有問題的小區進行違封是不可行，成效不大，強調抗疫不是口號式，是實踐。至於大幅減少人流，她形容上星期嚴厲推出措施，效果是立竿見影的，數據大幅下降，再收緊就是「禁足令，宵禁令」，早前疫情嚴重及黑暴時期曾想過使用，但最終都沒有，原因是影響或相當嚴重，故今日不會採取這個措施。

議會「新丁」李世榮則表示，現時多個防疫措施被指推行太急，市民未做好準備，昨晚(11日)屯門區更出現人龍檢測，質問政府會否擴大社區檢測及疫苗接種能力，並尋求國家支援。林鄭回應指，明白市民的焦慮，但無一個防疫政策會令「全民拍手掌」，始終限制市民日常活動會引來不滿，這是無可避免，而就昨晚屯門的情況，政府亦加了很多流動的檢測站方便市民。她又指政府在防疫的能力由零到現在已增強很多，而政府在外防輸入的抗疫亦為此賠上代價。

另外，她提到豁免部分人士的隔離事宜不等於「無王管」，政府對於違反規例的人將會追究到底。而李世榮亦提到國泰是否出現「自把自為」的行動時，林鄭指事件已進入了調查階段，暫時不作評論。

林鄭月娥亦預告因為有人員違反家居隔離安排，政府將收緊空運措施，而後果將會很快顯現，因為空運的承載力已大幅下降，反問大家是否忍心摧毀貨運行業，未來市民可能會承受貴價貨甚至買不到部分貨品，舉例指餐飲業重開也可能沒有食材。

議員田北辰發言時同樣對政府表達強烈不滿及失望，指政府容許機組人員可家居檢疫，導致社區大爆發，問到負責監管的部門會否向市民道歉，並追問家居隔離沒有戴手帶的問題。林鄭回應指，不能盲目指控很努力協助抗疫的政府人員，而監察制度一直受到法例規管，現時不適宜公開辯論，國泰的情況需要深入調查。