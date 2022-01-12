醫生診斷輕率致工友手指永久損傷　醫委會裁3項專業行為失當

普通科醫生黃治東被控於2019年4月，於其診所為一名男病人進行有關左手手指受傷的診斷期間，未有為男病人提及過左手手指有神經受損的可能性，而間接導致男病人傷勢未能在黃金時間得到適切治療，令其手指留下永久性損傷。男病人不但身心受影響，甚至失去從事地盤工作的能力，繼而被迫轉工，收入大幅減少。醫務委員會今早(12日)進行聆訊，被告黃治東醫生因工作要事缺席聆訊，由代表律師出席，聆訊期間曾傳召2名證人。醫委會經商議後，裁定黃治東醫生3項控罪中存有專業行為失當，故3項罪名成立，餘下的1項罪名不成立。該醫生須除名4個月及12個月內參與有關的延續醫學進修課程，緩刑2年。

案情指，男病人左手手指在地盤遭鎅刀鎅傷，經轉介下，到指定醫生黃治東位於旺角的診所求醫，前後共4次。在2019年4月期間，黃治東醫生被指控涉嫌未能對患者左手手指神經損傷作出診斷；未能告知患者左手手指有神經損傷的可能性；未能為患者提供有關左手手指神經損傷的治療方案；及在2019年4月23日撰寫的轉介信中未提及診斷出患者左拇指神經損傷的可能性。

男病人在庭上透露，起初因左手手指受傷，前後共4次到黃治東醫生的診所求診。惟在求診期間，黃醫生4次都未曾親自為其左手手指作任何檢查，只經由診所內的護士負責清洗及檢查傷口等。直到最後一次求診，男病人意識到自己的左手手指傷口開始愈合，但仍感到痛楚及麻痹，故向醫生提出，惟該醫生沒再三檢查，而是簡單地寫了封轉介信予病人到其他地方求診，轉介信未提及過有關男病人的左手手指涉及神經受損問題。及後，男病人因持續的劇痛，只好到聯合醫院急症室及其他門診醫生求診，他更指「其他醫生都有幫他做神經反射測試」。經一番診斷後，急症室醫生診斷了男病人左手手指，並證實神經有斷裂，私家醫生亦證實男病人左手手指某位置失去觸覺，須盡快做接駁手術。

醫委會經商討後，裁定普通科黃治東醫生的3項控罪中存專業行為失當，故3項罪名成立，即控罪A，未能對患者的左手手指神經損傷做出診斷；控罪B，未能告知患者左手手指有神經損傷的可能性及控罪C，未能為患者提供有關左手手指神經損傷的治療方案。而其餘一項罪名D，醫委會稱未能認同控方指醫生有行為失當的說法，故裁定不成立，即在2019年4月23日，黃醫生在轉介信中未有提及診斷出患者左拇指神經損傷的可能性。