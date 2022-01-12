林鄭拒回應泰加挑機保監局　稱的士業發展有問題須整頓

本地商業汽車保險龍頭「泰加保險」上月底發信予的士車主，通知他們7日後斷保，事件最終由保險業監管局介入。航運交通界議員易志明今(12日)在立法會向行政長官提出質詢，指由於受影響的士司機需要在短時間內另覓保險公司承保，建議政府將只需要7天的斷保通知期，改為最少延長至30天。而為了應對突發事件，他建議應賦權保監察覺有類同情況出現時，可即時介入，以免引起市場混亂。另外，他又關注政府會否協助有關人士，特別是年長單頭車主，因今次事件導致金錢損失而向相關保險公司追討賠償。

林鄭月娥回應指，由於保險公司現時挑戰保監局，甚至到廉政公署投訴，故不想在會上討論太多。至於在保險方面的法律建議，就請財政司司長認真考慮。至於相關補償，她指政府雖提出新一輪抗疫基金，但未能保證受事件影響的司機可得到補助。

她指出，的士行業發展及存在出現問題，稍後會有一套提升香港的士業的建議，包含如何吸引年輕人加入行業，提交立法會討論。

泰加保險早前叫停所有的士保單，其執行董事林烽周日(9日)向廉政公署投訴，指某監管機構利用公權力去欺壓集團，質疑香港是否仍然是經濟自由體，直指「香港監管機構淪為工具」。