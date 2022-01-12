議員指業界望防疫基金直接幫補租金等支出　另倡援助跨境客運及幼稚園

本港踏入第5波疫情，政府早前決定禁晚市堂食14日，另暫時關閉美容院、健身室等表列場所。就港府將於周五(14日)交代第5輪防疫基金詳情，有議員指業界望復工多於收到補償，又指不同業界盼當局能直接幫補租金或員工薪金支出。另有議員要求當局的抗疫基金能支援跨境客運及幼稚園業界。

議員邵家輝今(12日)在電台節目表示，感謝政府早前公布為受影響業界提供補償，讓業界「有個預算」，明白政府指未來一輪防疫基金較第4輪少，但他強調現時業界最希望復工多於補償。他又提到不同業界反映為避免爭拗，希望當局能直接幫補租金或員工薪金支出。

至於下一輪社交距離措施會否放寬，令業界可復工，邵坦然情況並不樂觀，他按照以往經驗，港府會於本地停止出現確診個案的一段時間後，確保情況穩定才放寬有關措施。另一方面，他亦表示是次疫情爆發源於機組人員，希望政府檢討處理表列處所的運作，不要「一刀切」，令一間處所現確診個案便致全行停業。

另外，議員陳恒鑌向特首林鄭月娥發信，促請第5輪抗疫基金會援助跨境客運及幼稚園業界。他表示，疫情大幅減少中港兩地人民往來，惟沒有大幅削減跨境客運業界成本，影響司機生計。

他亦提到，過去2年已有逾8間幼稚園結業，不少為私營機構的幼稚園需面對租金、工資等壓力，公營幼稚園也需不少補助來支持營運。如疫情令幼稚園停運，將嚴重影響不少關連的業界人士及其家庭，包括學童，遂要求當局把跨境客運業及幼稚園業界人士納資助行業。