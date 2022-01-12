漁護署督察涉流浪狗案妨礙司法公正罪成　下月判刑

廉政公署去年落案起訴一名漁農自然護理署二級農林督察，指他涉嫌在處理4宗流浪狗個案時，訛稱交出狗隻的市民不願以控方證人身份出庭作供。該漁護署督察今早(12日)在九龍城法院承認8項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，署理主任裁判官黃雅茵將案件押至2月8日判刑，期間會索取背景及社會服務令報告，並批准被告保釋。

案情指，48歲被告李啟廸自2013年起任職漁護署二級農林督察，駐九龍動物管理中心，其職責包括管理流浪狗及相關刑事調查，及考慮檢控狗隻畜養人。2018年6月26日至2019年2月27日期間，曾經有4名市民拾獲流浪狗後，交到上述中心並填寫「市民交來流浪動物紀錄」，4人在紀錄上均填選願意就檢控狗隻畜養人出庭作供，惟被告其後將紀錄副本掃描後，透過複製及貼上，修改成4人不願意出庭作供。被告其後將修改後的紀錄，連同含虛假陳述的檢控表格交給上司，最終被告上司就着4宗個案，均沒有向狗隻畜養人作出檢控。

辯方今求情時，指案件不涉及金錢利益輸送，被告亦不認識涉案狗隻的畜養人，案件沒有賄賂成分，被告亦無意妨礙漁護署檢控工作，只因2018年工作量繁重而犯案。辯方又呈上被告上司撰寫的求情信，指上司稱讚被告工作時「唔怕辛苦，唔怕蝕底」。他另被控4項意圖妨礙司法公正罪，今獲控方撤銷。

案件編號：KCCC 3491/2021