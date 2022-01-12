北角楓林花園三期疑現垂直傳播　袁國勇：B室單位住客須撤離檢疫

再有大廈現垂直傳播！繼大埔美新大廈出現同坐向不同層傳播後，北角楓林花園第三期再現相同情況，3個確診個案分布在2個不同單位，而坐向相同，分別為B坐向的9B及6B室。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇，今日(12日)在楓林花園視察後表示，環境保護署已進行煙霧測試，而樓下的煙霧可以在樓上聞到，為「煙囪效應」的一大條件，反映煙可從外牆空隙走入上層，故有必要撤離所有B坐向居民。

袁表示，9B戶主從來沒有灌水去廁所地渠，導致地渠的U型隔氣管乾涸，令帶有病毒的空氣進入屋內，加上外牆維修，該屋主經常關窗，去廁所時會開抽氣扇，令空氣負壓地從外面糞渠的空氣傳入廁來，更易感染。涉事大廈樓齡35年，共24層，每層3單位，在1個月前完成更換污水渠，當局進行簡單煙霧測試，發現樓下燒香樓上可聞到，屬垂直煙囪的條件，又發現污水渠未有放水。

據衞生署資料，6B室確診女患者為在中信証券工作的48歲男子的母親，因她屬密切接觸者，入檢疫中心隔離後初確，她在1月8日進行檢測，11日送醫，CT值16至18，有打2針由內地研發的科興疫苗。

而昨日(11日)的1宗初步確診個案，涉及34歲男子，為工程監督。他居住在9B單位，在1月9日有上呼吸道病徵，CT值17.6，即病毒量高，已接種2針由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗，並不認識早前確診單位。因他已出現病徵，昨日已被送院，故他不在封區現場。

昨晚因出現確診患者而封區的行動中，當局共檢測了103人，當中75人為楓林花園住戶，而在B坐向的單位涉及約14戶，會盡快向他們發出檢疫令前往檢疫中心。

袁國勇同時建議，Omicron傳播力高，雖然佩戴N95是較有效，但非常侷促，市民不可能每天佩戴，建議可以戴2個外科口罩。