轟機組人員違規令市民受罪 議員斥基金不加碼是救市不救人

針對國泰機組人員違規，議員陸頌雄直指令全港市民受罪，現時要亡羊補牢。如政府只以防疫基金4.0作為藍本，市民會感到失望，認為是只「救市不救人」。就如國泰收取港府300億港元資助後，前線員工未有直接受惠，促改善上一輪防疫基金措施及加入更多行業，如民航業。

特首林鄭月娥指過去一兩年間討論防疫基金已多次討論，亦發揮了其效力，失業率隨經濟稍為轉好，已由去年年初7.2%下跌至4.1%，如非今次收緊防疫政策理應可持續改善。她又澄清，政府是「投資」國泰，對方需要還款及回報。

對於現時不論接種疫苗及檢測均大排長龍，陸指會影響市民工作，希望政府可增加檢測站。林鄭指已不斷增加檢測的能力，包括延長檢查中心時間。屯門是特殊例子，要與時間競賽，憂有隱形傳播者在社區游走數天或會帶來感染，希望市民諒解。

飲食界議員張宇人指出，他呼籲業界守規則，業界最希望晚市堂食，希望政府星期五宣布放寬，形容「咁就真係拍晒手掌」，又建議政府彈性處理食肆營業時間，例如可否早上10點營業至晚上10點。

林鄭指可以考慮，但需疫情受控，大前提要放心沒有社區爆發。她解釋，指政府的防疫措施並非針對處所及餐飲業，而是針對減少人流，稱如果「冇得食飯、睇戲、飲茶，人流就會下跌」，各處所營業者並非做得不好，而是需要大幅減少人流。

張宇人稱業界其實好需要錢、愈多愈好，希望政府早前快狠準收緊防疫措施，今次可快狠準重啟晚市堂食。