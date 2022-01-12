停業令重創打工仔生計　工會促派9000元津貼吊命　設失業援助金

本港疫情再爆發，政府上周五(7日)起勒令食肆等15類表列處所停業兩周，重創各行業打工仔生計。有議員及工會指，新一輪防疫抗疫基金支援措施必須精準紓困，建議政府為受影響從業員發放一次性的9,000港元津貼，並盡快設立失業援助金。

港九勞工社團聯會議員林振昇表示，過去4輪防疫抗疫基金，政府集中向企業作出支援，大部分工友未能受惠。經歷連番疫情衝擊，已無積蓄再撐下去。過去2年，不少行業先後要求政府要有針對性的措施支援工友，惟期望大多落空。

林以飲食業、美容業為例指，每次爆發疫情，從業員便首當其衝，是次政府收緊防疫限制，大批工友隨即被縮減工時，準備放無薪假，甚至停工，生計大受打擊。

就打工仔面臨無工開或開工不足，勞聯促請政府，推出新一輪防疫抗疫基金，直接支援打工仔女。另一方面，參考政府為旅遊業提供2,000個社區疫苗接種中心的短期職位的做法，建議政府為疫情而失業的工友，開創更多短期或臨時職位，如社區防疫的短期職位，協助監察安心出行的使用情況；下月24日起實行疫苗氣泡，為全民驗測做好準備。