旅遊業兩年無起色　姚柏良盼爭取10億抗疫基金支援業界

新冠肺炎疫情持續兩年沒完沒了，其中旅遊業在各國封關的情況下更是嚴重受挫。旅遊界議員姚柏良今(12日)聯同業界召開記者會，要求政府更精準地支援旅遊業界，資助金額不應少於過去數輪防疫基金，希望爭取10億港元，又希望資助能持續性。而酒店即使有「staycation」和檢疫人士生意，但其實承受壓力極大，收入亦大不如前。

姚形容酒店和旅遊業聲音微薄，市民亦逐漸遺忘業界的難處，故希望能繼續向政府發聲。他建議政府更新防疫抗疫基金的發放標準，更貼切現時業界從業員的身份，並向從業員提供每月5,000至10,000港元的資助，為期半年。他又強調，酒店的設定是接待旅客，即使開始轉型至「staycation」和長租，但租金收入不能和疫情前相比，希望政府在差餉上可以商討，並為檢疫酒店提供更多支援，政府官員亦應更主動和業界接觸。

酒店業主聯會執行總幹事李漢城指，就算市民仍以「staycation」支持酒店，但香港酒店業原意應該為國際旅客服務，他又怒斥政府從沒感謝酒店業作檢疫酒店，令酒店未來生意和員工都承受極大壓力和打擊，批評行政長官林鄭月娥在答問會上的態度令他不是味兒。他指原先以為趁農曆新年有少許起色，卻又爆發第五波疫情，令不少酒店整體損失超過5成，絕不樂觀。

李表示，酒店業不是希望賺大錢，只盼盡快通關。李又指，政府宣布將改組政策局，促政府將文化體育旅遊局中的文化和體育的元素，和酒店連結起來，例如以大型體育盛事帶動整體經濟，增加就業職位，又要和旅遊業保持溝通。

旅遊業議會主席徐王美倫表示，雖然政府表示會推出抗疫基金，但同時意味著通關遙遙無期。她以死守苦撐四字形容過去兩年疫情下業界的生態，業界多為中小企業，即使過去有抗疫基金，但仍然杯水車薪，故希望是次政府能加大力度支援他們。她表示即使通關，業界亦未能立即復甦，不過仍有不少業界堅持，逐漸轉型。她希望在防疫措施放寬後，綠色本地遊計劃資助能繼續，又希望第五輪防疫抗疫基金能盡快在農曆新年前提供，並不少於過去數輪的撥款金額。