港台兼職記者涉警校附近攜氣槍　被捕後稱是拍戲道具

去年4月15日為「全民國家安全教育日」，一名於香港電台擔任兼職記者的香港知專設計學院電影系學生，在前往採訪警察學院開放日時，被警員搜出2支氣槍及一部無線電對講機。他否認管有仿製火器及無牌管有無線電通訊器具罪，案件今天（12日）在東區裁判法院開審。警員供稱被告看到警員就神色慌張，故上前截查。及後被告在會面紀錄中表示，他正拍攝一套機械人取代人類的災難片作為畢業微電影，氣槍及無線電對講機都是電影道具。

本案22歲被告洪嘉榮，被控於2021年4月15日，在香港黃竹坑海洋公園港鐵站大堂近B出口，管有2枝塑膠製手槍及無牌管有一部BF-777S型號的「Baofeng」對講機。

警員汪家劍供稱，案發時他駐守港島線鐵路警區。當日早上8時許，他在海洋公園站大堂內，發現被告臨出閘前，看到軍裝警員就神色慌張，遲遲不出閘，於是上前截查被告，並搜出涉案物品。他在接受辯方盤問時同意，被告遇查後有當場解釋，自己是電影系學生，氣槍及無線電對講機都是用於校內拍攝。辯方又指，被告當時會否因未完全睡醒，因而狀態迷糊。汪就表示沒有這樣仔細留意。香港電台多媒體總編輯陳易安則供稱，被告於去年3月獲聘為兼職初級記者，案發當日是第4次上班，被指派到警察學院採訪，並不需要另攜裝備。

警員陳家希供稱，被告在與警方錄取會面紀錄時表示，因為要拍攝微電影，他特意向朋友借來「不太假」的塑膠製手槍，並從深水埗店舖買入無線電對講機。拍攝過程中，他從未將塑膠子彈放入涉案手槍內，亦沒有調校無線電對講機來收發訊息，每次使用後都收入膠袋再放入背囊。由於該微電影拍攝至案發前一天才完成，當晚他和同學開慶功宴，通宵玩樂，故此翌日早上才會帶同涉案物品直接上班。

案件編號：ESCC 1836/2021