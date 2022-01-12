車Cam直擊：粉嶺公路17「超跑」競逐新年盃　警拘10人包括醫生建築師

警方早前留意到網上一段影片，顯示於上周日(2日)早上約7時半，多輛跑車懷疑於粉嶺公路上非法賽車，漠視其他道路使用者的安全。警方高度重視案件，經深入調查後，以「非法賽車」及「協助及教唆他人非法賽車」罪名拘捕10人，分屬涉案跑車司機及車主。據悉，被捕人士包括醫生、建築師及商人，而賽車手余錦昌亦懷疑涉案，警方稍後將作出拘捕。

網上流傳相關賽車在粉嶺公路馳騁的「車Cam」片段，顯示一眾「車手」選在當日早上大搞「新年盃」，並攝下8輛超跑參賽競速，當中包括麥拿侖、林寶堅尼、法拉利及保時捷名車。片段所見，其中4輛超跑疑屬領先車群，在公路上疾飆追逐，並從其他行駛車輛間穿插而過，雖然曾經打燈示意，但由快線切入慢線僅是轉眼之間，速度絲毫未減。落後的超跑亦「不甘後人」，相隔數秒後映入片主的後「車Cam」鏡頭，各車閃電逼近，原先駛在快線的片主亦只好避入中線，各超跑前路暢通無阻，直接呼嘯而過，似乎為追趕前車「踩盡油門」，頃刻間便消失在鏡頭外。

新界北總區交通意外調查及支援組伍詠詩警司表示，片中8輛超跑無視其他在粉嶺公路行駛的車輛，從康樂園附近高速往大埔方向疾馳，更在車群間左穿右插。警方高度重視案件，查明包括上述超跑在內，當日共有17輛跑車「參賽」，你追我逐由獅子山隧道飆往新界，經連日調查後，在本周一(10日)至今日拘捕9男1女(30至60歲)，其中8男涉嫌「非法賽車」，另外1男1女則涉嫌「協助及教唆他人非法賽車」。

該總區重案組總督察徐嘉穎稱，警方留意到網上影片後，翻查新界區主要幹道及隧道的閉路電視影片，同時收集情報，在短時間內鎖定涉案跑車、司機及車主，繼而採取拘捕行動。截至目前為止，警方已扣查9輛超跑，並檢取車上的行車紀錄儀、被捕人的手機等作詳細調查，現階段暫未掌握案發當日的「比賽路線」，但會繼續追緝其餘涉案人士，並全力揪出幕後組織人士，不排除有更多人被捕。

徐續稱，警方一直關注非法賽車及超速駕駛帶來的道路威脅，當中部分人更將片段上載社交平台分享，助長不良風氣。有見及此，新界北總區交通部及刑事部在今年初組成反飛車專隊，主要針對包括吐露港、新娘潭、荃錦公路等賽車活動熱點進行執法，隊伍結合刑事隊伍的調查及情報搜集能力，以及交通部的專業知識，務求加強打擊該類有組織罪行，專隊會恒常在不同社交平台展開網上巡邏，主動通過多角度調查，將相關參與者及策劃者繩之以法。

伍補充，非法賽車是非常嚴重的罪行，警方嚴厲譴責相關不負責任行為，不但對其他道路使用者構成危險，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因，警方絕不辜息此等罪行，必定嚴正執法。非法賽車一經定罪，最高可判監12個月，如證實涉及危險駕駛，更可能判監3年和停牌至少6個月，奉勸司機切勿以身試法。另外，市民如在本案發生時段目擊當時情況，或有任何資料提供，請盡快與調查人員聯絡。