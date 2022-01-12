何繼良倡預設默許制度增器官捐贈率　若拒捐須主動申請

本港器官捐贈率長期處於低位，香港器官移植基金會創會主席何繼良近日出席香港恒生大學訪談節目，倡議推行「預設默許」制度，市民若無主動登記拒絕器官捐贈，就會被視為同意捐贈，以提升遺體器官捐贈率。

何繼良直言，香港捐贈率遠落後於其他國家，舉例指西班牙和美國，每百萬人有約30多位器官捐贈者，反觀香港每百萬人只有約5位器官捐贈者。他認為，香港可借鑑其他國家推行「預設默許」制度，市民若無主動登記拒絕器官捐贈，死者器官會被視為同意捐贈。他強調，「預設默許」制度下，市民依然有權反對捐贈，家人於其死後亦可以拒絕。

此外，他又認為港人受傳統禮教和宗教影響，對器官捐贈卻步。他曾經與香港多個宗教領袖探討器官捐贈的概念，其中佛教、道教、伊斯蘭教、天主教、基督教都紛紛支持，認為沒有違背教義。因此，他提倡在教育和推廣層面改變市民的觀念，並與團隊著力製作中學教材，冀從生命教育及價值觀角度出發向學生推廣。

2017年發生的鄧桂思事件曾經引起廣泛爭議。談及活體捐贈的法定年齡應否有酌情權，何認為很難因單一事件完全否定整個制度，原因是為了保障捐贈者，擔心他們心智未夠成熟，為了救人而犧牲活人。不過此事引起許多香港人留意器官捐贈和移植，器官捐贈登記率因而飆升。