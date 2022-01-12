酒店業工會籲港府向員工派錢救急　停工津貼每人9000元

隨着變異病毒株Omicron擴散，本港出現第5波新冠肺炎疫情，加上捲土重來的2周禁晚市堂食令，各界無所適從，情況猶如當局見死不救，港府隨即補鑊，昨日(11日)公布將啟動「防疫抗疫基金5.0」用以支援食肆、旅行社等。有酒店及餐飲從業員協會昨日就此發聲明指，現時食肆、酒店處於水深火熱當中，有行業散工已被解僱，呼籲政府向酒店餐飲員工直接發放為期6個月、至少9,000港元的津貼。

港府昨日公布將重啟防疫抗疫基金，補助被停業處所與食肆。酒店及餐飲從業員協會希望，政府直接向受影響員工派發「防疫抗疫基金」，而非經過僱主發放，並建議宴會及餐廳的炒散工發放9,000港元津貼，為期6個月，而其他酒店房務員則發放一次性8,000港元。

協會指隨著確診人數遞增，相信未能於下周四(20日)，即防疫措施生效完結前，徹底切斷隱形傳播鏈，料持續禁止晚市堂食，加上部份食肆提早關門或轉做外賣生意，餐飲業不排除掀起倒閉結業潮。酒店業亦唇亡齒寒，公司尾芽、婚宴或家人聚餐被急叫停，部分酒店及餐飮的炒散員工更收到全面停工的通知。