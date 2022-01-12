非專利巴士受疫情打擊　業界促防疫基金補漏拾遺

政府將於本周五(14日)交代「防疫抗疫基金 5.0」的詳情，今日(12日)有非專利巴士業界人士到政府總部請願，促請政府在新一輪防疫基金下，協助學校及旅遊業界巴士車主，他們又要求政府效法深圳的防疫措施進行全民檢測。

香港非專利巴士聯會及香港旅遊促進會指出，旅遊業並非單單由旅行社組成，而是有其他關連行業，如旅遊巴士等共同組成。政府煞停本地遊業務，為旅行團提供交通服務的巴士業務亦陷入停運；而入境旅遊亦已停運長達兩年，以本地觀光為主的非專利巴士及跨境巴士的牌照車主，其業務已到「生死存亡」階段。業界又指學校巴士，亦因為即將停課而受到影響。

鑑於幼稚園及小學將全面停課，永大旅運董事總經理金珍麗表示，學童巴士司機及保母首當其衝，加上不少家長查詢可否退款，金指如退款的話，有關員工生計將大受影響，又指家長只關心自己情況，不會理會他們的難處。希望防疫基金援助旅遊業之餘，亦要涵蓋學校巴士等非專利巴士。

到場接收請願信的旅遊界議員姚柏良慨嘆，旅遊巴「曬了兩年太陽」，認為政府應全面照顧有關行業的車主及基金。姚又指政府今次提出防疫基金速度雖較以往快，但同時要準確支援旅遊巴士行業。