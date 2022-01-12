今增22宗確診中20人疑染Omicron　竹篙灣女保安中招無源頭

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(12日)新增22宗確診個案，20人懷疑感染Omicron變種病毒。今日個案中，有17宗為輸入個案，另有1宗個案源頭不明，病人為竹篙灣檢疫中心的女保安，其餘4宗屬輸入相關，均於檢疫期間發現。

張表示，該51歲的竹篙灣女保安居於屯門寶田邨3座，為中國海外物業服務有限公司的承辦商員工，昨日(11日)最後一日上班，工作期間須隔着窗戶解答檢疫人士問題，目前尚待全基因分析，但由於竹篙灣環境開放，相信傳播風險不大，反而一起用膳的的同事風險較大，她傳染期到過寶田邨街市、元朗站商場等。

其他新增的輸入相關確診個案，包括涉及崇光百貨20歲女售貨員的11歲弟弟(個案12987)及其45歲母親(個案12988)；居大埔美新大廈5D室、至今一家四口已中招的40歲男子(個案12986)；居於安寧花園印傭的其中1名家人、在崇光百貨的地下店YSL工作的30歲男子(個案12989)。

初步確診個案包括1名居於北角楓林花園、確診個案12985的家人。她的行蹤包括華懋交易廣場惠康；同一大廈另有1人確診，為32歲男子，任職裝修、木工，本月9日開始發病，11日到瑪麗醫院急症室，傳染期去過北角百福花園、啟德一號等屋苑裝修，同事及業主都需要檢測。

另有1名就讀香港大學的20歲大學生初步確診，本月4日晚上到過希慎廣場牛氣，與早前一宗確診個案足迹相同，料有機會因此感染。他除了返學，亦有去過灣仔及上環食肆「心事如塵」兼職，另外有去朗豪坊、金雞廣場、皇室堡「PULL & BEAR」、希慎廣場「Lady BoBo」等，其足迹與確診個案12882重疊。張稱，大學生與12882的餐桌不接近，中間相隔一排餐桌，感染方式尚在調查中，正安排機電工程署及衞生署到場實地調查，檢查餐廳的換氣量是否足夠。他對上一次返學已是上月中，最後做兼職日子為本月6日。

另有1名居於油塘的19歲學生初步確診，為鄧鏡波書院中六學生，平日都在家或中央圖書館讀書。調查發現，他為確診個案12913的家人，但並非同住，料因此確診，而個案12913另有1名家人從檢疫中心送院。

她又提到，早前確診的機艙清潔工的基因排序與CX845的確診旅客不一樣，料有機會是非本地流行的病毒感染。

截至今早9時，共有12名病人在過去24小時康復出院，總計至今共有12,316名病人康復出院。現時共有415名對確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫管局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及公立醫院留醫，全部病人情況穩定。