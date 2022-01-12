料今年度財赤為180億　會計界倡派3千元消費券

新一份財政預算案將於下月發表，安永會計師事務所預期政府於2021至22年度的財政赤字為180億港元，較政府原來的預計少達80%。安永建議政府推出500億港元一次性紓困措施，當中430億為支持市民，70億支持企業，同時派發3,000港元電子消費券。

安永指政府收入增加，源於近期有數幅地皮以接近市場預期上限售出，加上相關的印花稅亦較預期多。至於政府實際開支較預期少，預計至今年3月底，本港財政儲備將跌至9100億港元，相當於政府15個月開支。

考慮到去年的消費券計劃有助刺激本地消費市場，安永建議政府向年滿18歲的香港居民派發3,000港元的電子消費券，預計可提振經濟增長0.75%至1%，涉及總開支210億港元。

被問到為何不建議直接發放一筆現金，安永稅務及諮詢有限公司金融服務稅務與商務諮詢服務合夥人何耀波認為，有市民可能會將現金用作儲蓄，因而未能起到即時刺激經濟作用，而近期從電子消費的金額，也可見消費券能直接刺激市場。何又指今次建議的金額較已推行的5,000港元電子消費券為少，主要是平衡政府的財政開支，以應付未來挑戰。

其餘一次性措施包括寬減本財年百分百薪俸稅及個人入息課稅、利得稅，上限1萬港元，又建議額外發放半個月社會保障等，同時容許在家工作獲得扣稅。

此外， 為配合粵港澳大灣區發展，安永建議優化現時的研發開支加計稅務扣減措施，同時引入地區總部的稅務優惠措施等措施。而為釋放社會的勞動力，安永建議支持銀髮人士就業，令他們老有所為以及財政穩定。