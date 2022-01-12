港大生希慎廣場「牛気」打邊爐染疫　鄧鏡波書院中六生中招停課

第5波新冠肺炎疫情延燒，本港今日(12日)出現多宗初步個案，其中包括1名就讀香港大學的20歲男生，衞生署衞生防護中心表示，病人上周二(4日)晚上曾到過希慎廣場14樓的食肆「牛気」打邊爐，當晚1名早前確診的患者同樣在場，為早前參加洪門宴、香港中華廠商聯合會委員會委員王詩雅的確診同事(個案編號：12882)，即行蹤重疊，預料該男生有機會因此受感染，當局正安排機電工程署及衞生署到場實地調查，檢查餐廳的換氣量是否足夠。

至於該男生當晚與確診者的餐桌不接近，中間相隔一排餐桌，感染方式尚在調查中。對於此個案會否出現如望月樓、陸田園等傳播時，當局指出，頭一兩波疫情時亦有打邊爐後出現霧化病毒的問題，現正做實地調查，以評估餐廳內換氣等情況需否改善。

根據資料，染疫港大學生該男生曾接種由中國復星及德國藥廠合作的復必泰新冠疫苗，他除了上學，亦有去過灣仔及上環的「心事如塵茶食亭」兼職，另曾到過旺角朗豪坊、金雞廣場、銅鑼灣皇室堡「Pull & Bear」，以及希慎廣場「Lady Bobo」等。

此外，1名居於油塘的19歲學生亦中招被列為初步個案，就讀鄧鏡波書院中六，沒有接種新冠疫苗，他平日都在家或中央圖書館讀書。調查發現，他為早前確診的71歲女子(個案編號：12913)的家人，但並非同住，當局料因此確診，而71歲確診者另有1名家人從檢疫中心送院。而19歲學生就讀的學校表示，將於明日至本周六(12至15日)停課3天，並進行全校清潔。